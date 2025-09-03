ಸೆ.5ರಂದು ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ವಲಾತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.3: ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ.ಅ) ಪೈಗಂಬರರ ಜನ್ಮದಿನ‘ ಈದ್ ಮೀಲಾದ್’ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೆ.5ರಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮತ್ತು ಹಝ್ರತ್ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ವಲಾತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜಿ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾಭವನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸ್ವಲಾತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲದ 27 ಮೊಹಲ್ಲಾಗಳ ಮತ್ತು 32 ಮದ್ರಸಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೊಹಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಟೆಪುರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸ್ಟಿದ್ ವಠಾರದಿಂದ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಹೊರಟು ಪೇಟೆ-ಅಬ್ಬಕ್ಕ ವೃತ್ತ- ಮುಕ್ಕಚ್ಚೇರಿ- ಆಝಾದ್ ನಗರದಿಂದಾಗಿ ಸಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಜುಮಾ ಮಸ್ಟಿದ್ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು .
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಜಮಾತ್ನ ಪತಾಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪತಾಕೆಯಾಗಲೀ, ಅಹ್ಲುಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾಅತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಕರಪತ್ರ, ಬಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನದ ಬೈತ್ ಯಾನೆ ನಆತ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಆವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಮೊಹಲ್ಲಾದವರು ಮತ್ತು ಮದ್ರಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯಾ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು , ಅಸಭ್ಯ ರೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಲು, ವಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣೆಗೆ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ 32 ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರದೇಶದ ಆಸು ಪಾಸಿನ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೆ ಮೀಲಾದ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಲು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಸಖಾಫಿ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಸ್ತಫ , ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ರಫ್ ಅಹ್ಮದ್ ರೈಟ್ವೇ , ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಾಝಿಮ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.