ಆ.9 ರಂದು ಕಾವಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ದಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಉಳ್ಳಾಲ: ಯೆನೆಪೋಯ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮುದಾಯ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ಬಾಹ್ಯ ದಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಆ.9 ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 4.30 ಕ್ಕೆ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆಯ ಶೇರ್& ಕೇರ್ ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೆನೆಪೋಯ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಚಾತ್ರ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ದಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಯೆನೆಪೋಯ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮುದಾಯ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗ ಬಾಹ್ಯ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಆ.9 ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಕೇಂದ್ರ ತಪಾಸಣೆ, ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ,, ಅಗತ್ಯ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ದಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಯೆನೆಪೋಯ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡೀನ್ ಡಾ.ಶಾನ್ ಎಸ್ ಭಟ್, ಡಾ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೂತೇದತ್, ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ಮುಬೀನ್ ,ಡಾ.ಶಾಂತಿ, ಡಾ. ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ಸಂಯೋಜಕ ಹಕೀಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು