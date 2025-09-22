ಇನೋಳಿ: ಮದ್ರಸಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಮ
ಮಂಗಳೂರು: ಇನೋಳಿ ಜಾಮಿಅಃ ಮುಬಾರಕ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಅಧೀನದ ಇನೋಳಿ ಬಿ.ಸೈಟ್ ಮಸ್ಜಿದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಹಿದಾಯತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಮ, ಬುರ್ದಾ ಬೈತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರವಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.
ಖತೀಬ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೈಝಿ ತೆಕ್ಕಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಝೀನತ್ ಭಕ್ಷ್ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬ್ ಬಾಸಿತ್ ಬಾಅಲವೀ ತಂಙಳ್ ಅಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮದ್ರಸಾದ ಸದರ್ ಮುಅಲ್ಲಿಂ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಫೈಝಿ ಹಾಗೂ ಮುಅಲ್ಲಿಂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಆಲಡ್ಕ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎಚ್.ಅಬ್ಬಾಸ್, ಪ್ರ.ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಬೀರ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಖಾದರ್ ವಗ್ಗ, ಇನೋಳಿ ಎ.ಸೈಟ್ ಮದ್ರಸಾದ ಸದರ್ ಮುಅಲ್ಲಿಂ ಯೂಸುಫ್ ಬಾಖವಿ, ಮುಅಲ್ಲಿಮರಾದ ಕಲಂದರ್ ಶಾಫಿ ನಈಮಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ ರಶಾದಿ, ಮಿಸ್ಬಾಹುಲ್ ಹುದಾ ಯಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾಕೂಬ್ ಐ.ಆರ್., ಪಾವೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಅನ್ಸಾರ್ ಮುಕ್ರಿ, ಮಸ್ಜಿದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾವೂದ್ ಐ.ಬಿ., ಪ್ರ.ಕಾ. ಎಂ.ಹನೀಫ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಹುಸೈನ್ ದಿಡಿಂಜ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕಾನ, ಹಮೀದ್ ಬಿ.ಸೈಟ್, ಐ.ಬಿ.ಮುಬಾರಕ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಮಸ್ಜಿದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಸೈನ್ ಬಾವ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಝಾಕೀರ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.