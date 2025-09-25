ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಮದರಸ ವತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಕೇ ಮದೀನಾ
ಉಳ್ಳಾಲ:ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಮದರಸ ನೆತ್ತಿಲಪದವು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಕೇ ಮದೀನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮದರಸ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಎಸ್ ಕೆ ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಲ್ ಪುರ್ಖಾನಿ ದುಆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎನ್. ಎಸ್.ಕರೀಮ್ ಹಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್ಮಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಪ್ರವಾದಿ ಸಂದೇಶ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಮದರಸದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಯಾಝ್ ಸಾಮಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು. ಮದರಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಮಾಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಮದರಸದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬದುರುದ್ದೀನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
