ಕಾಶಿಪಟ್ಣ: ದಾರುನ್ನೂರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಶಹೀದ್ ಸಿ. ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾರುನ್ನೂರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಖಾಝಿ ತ್ವಾಖಾ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಖಾಝಿ ಅವರ ದುಆದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಮದ್ ಹಾಜಿಯವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾಜಿಯವರು 2022 ರಿಂದ 2025 ಸಾಲಿನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅವಧಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ತ್ವಖಾ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ರವರು ಹಾಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಬರ್ಕಾಸ್ತುಗೊಳಿಸಿ ನಂತರದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾಗಿ: ಸ್ವಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಙಳ್, ಹಾಜಿ ಕೆ. ಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಸೂದ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ, ಯೆನೆಪೋಯಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞಿ, ಡಾ. ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಾ. ತುಂಬೆ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್.
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು: ಖಾಝಿ ತ್ವಾಕ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು : ಹಾಜಿ ಬಿ. ಎಂ ಶರೀಫ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು: ಹಾಜಿ ಕೊಡಿಜಾಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ , ಹಾಜಿ ಹಾಸ್ಕೋ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ , ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ , ಹಾಜಿ ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮೆಟ್ರೋ , ಡಾ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆರಿಫ್ ಮಸೂದ್, ಹಾಜಿ ಪಿ. ಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಹಾಜಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಮಂಗಳೂರು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ :ಹಾಜಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ.
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ: ಹಾಜಿ ಅಹ್ಮದ್ ಅಬುಶಾಲಿ ಹಾಸ್ಕೋ.
ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು : ಅದ್ದು ಹಾಜಿ, ಹಾಜಿ ಶಾಲಿ ತಂಙಲ್, ಫಕೀರಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಾಝಿಮುದ್ದೀನ್ ಅಂಗರಕರಿಯ.
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು:
ಯೆನೆಪೋಯ ಜಾವೆದ್, ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಮುಸ್ತಫ ಭಾರತ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಗುರುಪುರ, ಹಾಜಿ ಎಂ. ಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತೋಡಾರು, ಶಾಕೀರ್ ಹಾಜಿ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಬೂಟ್ ಬಜಾರ್, ಬಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಅಝೀಜ್ ಮಾಲಿಕ್, ಅಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸಹದಿ, ಜೈನುಲಾಬಿದ್ ಅಬುಶಾಲಿ,ಅಮೀನ್ ಹುದವಿ, ಹುಸೇನ್ ರಹ್ಮಾನಿ, ಬೊಳ್ಳೂರ್ ಇದ್ದಿನಬ್ಬ ಹಾಜಿ, ಎಫ್ ಎ ಜಲೀಲ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅಹ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಹಾಜಿ, ಶಾಫಿ ಮೂಲರಪಟ್ಟಣ, ಶಾಫಿ ಚೆಂಬರಿಕ, ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಮೆದರಬೆಟ್ಟು, ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಮರೋಡಿ, ಹಸೈನಾರ್ ಹಾಜಿ ಬಂಡಾಡಿ, ರಝಕ್ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಮಂಗಳೂರು,ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರಿಂಜೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್, ಎಂ ಎಚ್ ಮೋಹಿದೀನಬ್ಬ ಹಾಜಿ, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಫ್ಲವರ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್,ಇಮ್ರಾನ್ ಹಸನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ನಝೀರ್ ಉಲ್ಲಾಲ್, ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಉಜಿರೆ, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಗೋಲ್ಡನ್, ಸಫ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಜ್ಪೆ, ಜಮಾಲ್ ಗಂಟಲ್ಕಟ್ಟೆ ರಿಯಾದ್, ಎಂ. ಜಿ ಸಿರಾಜ್ ರಿಯಾದ್, ಹಫೀಜ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮುಸ್ತಾಕ್ ಕದ್ರಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾಡಾವು, ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಹೆಂತಾರ್, ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಸುರಲ್ಪಾಡಿ, ಸಾಜೀದ್ ಬಜ್ಪೆ, ರಫೀಕ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಸಲಾಂ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ. ಎಂ ಶರೀಫ್ ಹಾಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನೂತನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಜಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ವಂದಿಸಿದರು.