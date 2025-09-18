6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಧನ ವಿತರಿಸಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ
ಮಂಗಳೂರು: 2019 ರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಯವರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿʼಸೋಜಾ ಅವರು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಸಮುದ್ರದ ಬದಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹಿಲ್ 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕಟಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕಳೆದ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೃತನು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕ ಐವನ್ ಡಿʼಸೋಜಾ ಅವರು ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಐವನ್ ಡಿʼಸೋಜಾರವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದು ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಾಹಿಲ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕ ಐವನ್ ಡಿʼಸೋಜಾ ಅವರು ರೂ.6.00ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ತಂದೆಯವರಾದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಪ್ತಾಫ್ ಬೆಂಗ್ರೆಯವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶರಾದ ದಿಲೀಪ್ ನಾಗರಾಜ್, ಮೊಗವೀರ್ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚೇತನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ, ವಾರ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬುಬಕ್ಕರ್, ಫಯಾಜ್ ಬೆಂಗ್ರೆ, ಮನುರಾಜ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮರೋಳಿ, ಮುಂತಾದವರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.