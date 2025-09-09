ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ TET ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ: ಮೊಯ್ದಿನ್ ಕುಟ್ಟಿ
ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಅದೇಶಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರ ವೇದಿಕೆ(ರಿ) ಇದರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರವು ಹಿರಿದಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಠದ ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಂಡು ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ 33% ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಭಡ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಿಂತಲೂ ಅನುಭವ,ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನ್ನುವ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಯವರಿಗೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಮುಖತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
2011 ರ ಮೊದಲು ಅಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಹಾ ಪೋಷಕರಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಗೆ ,ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅರ್ಹತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಗೂ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಟಿ ಇ ಟಿ ಬರೆಯಲು ಅರ್ಹತೆಯೇ ಇಲ್ಲದವರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
2011 ರ ಮೊದಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಸರಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತರಗತಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ, ಮುಷ್ಕರಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ 27.5% ಮೂಲವೇತನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲದ ನಿಯಮಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಗಸ್ ತಜ್ಞರುಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಸೋಜಿಗವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರಕಾರವು ಕೂಡಲೇ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 33% ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರ ವೇದಿಕೆ(ರಿ) ಯು ಅಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.