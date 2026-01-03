ಮಂಗಳೂರು: ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಮಂಗಳೂರು, ಜ.3: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಗರದ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಚರ್ಚ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮೊಂಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂ.ಸ್ವಾಮಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ದರು. ಚರ್ಚ್ನ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕ್ ಪಿಂಟೋ, ವಂ. ಸ್ವಾಮಿ ಓಜ್ಮೊಂಡ್ ಡಿಸೋಜ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಂ. ಸ್ವಾಮಿ ಅರುಣ್ ಲೋಬೊ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ, ಡೆನ್ನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಸ್ಟನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಲಾಯ್ ರೇಗೋ ಮತ್ತಿತರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು, ಭಗಿನಿಯರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
