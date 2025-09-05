ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೀಲಾದ್ ರ್ಯಾಲಿ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.5: ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ)ರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಿಲಾದ್ ರ್ಯಾಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಕುದ್ರೋಳಿಯ ನಡುಪಳ್ಳಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ರ್ಯಾಲಿಯು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡದ ಈದ್ಗಾ ಮಸೀದಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರ್, ಕುದ್ರೋಳಿ ಪರಿಸರದ ಮದ್ರಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ದಫ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಿತ್ತು.
ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾಝಿ ಶೈಖುನಾ ಅಲ್ಹಾಜ್ ತ್ವಾಖಾ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಬಳಿ ಮೀಲಾದ್ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಖತೀಬ್ ಅಸೈಯ್ಯದ್ ಬಾಸಿತ್ ಬಾಅಲವಿ ತಂಳ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ, ಮಂಗಳೂರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಪಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಕೆ.ಅಶ್ರಫ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಿಯಾಝ್ ಕಚ್ಮನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಿಯಾಝು ದ್ದೀನ್ ಹಾಜಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ಸಲೀಂ, ಇತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಹಸನ್ ಎ.ಆರ್. ಬೆಂಗರೆ, ಎಂ. ಅಶ್ರಫ್ (ಬಯ್ಯ), ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ಕಂಡತ್ಪಳ್ಳಿ, ಝಾಕಿರ್ ತೂಸಿಮನ್, ಡಿ.ಎಂ. ಮುಸ್ತಫಾ, ಅಶ್ಫಾಕ್ (ಬಯ್ಯ), ಝಾಕಿರ್ ಕೋಝಿಕಾನ್ ಮತ್ತಿತರರು ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.