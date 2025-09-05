ಸುರಲ್ಪಾಡಿ ನೂರುಲ್ ಉಲೂಂ ಮದ್ರಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮಿಲಾದುನ್ನಭಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕೈಕಂಬ: ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ನೂರುಲ್ ಉಲೂಂ ಮದ್ರಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಳ್ಹರುಲ್ ಅವಾ ಕೀಫ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಿತು.
ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ಮಸೀದಿ ಮುದ್ರರಿಸ್ ಹೈದರ್ ದಾರಿಮಿ ದುಆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬ್ ತ್ವಾಹ ಸಾಲಿಮ್ ಕೌಸರಿ ಜಮಾತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೇಖ್ ಮುಖ್ತಾರ್, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದರ್ಬಾರ್ ರಫೀಕ್, ಬಿ.ಎಸ್. ಶರೀಫ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಮೂನ್ ಲೈಟ್, ಬಶೀರ್ ಪ್ಲವರ್, ಮಜೀದ್ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಕಮೀಟಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮದ್ರಸ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದರು.
ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ಸದರ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ ಬಿ.ಎಚ್.ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿದರು.
