ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮಂಗಳೂರು: ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಬಿಐಟಿ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಎನ್ವಿರೋ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಬೀಡ್ಸ್) ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ 2025 ಅನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬಿಐಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ನೂತನ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಆಹ್ವಾನ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ವೀಡಿಯೊ ಸಭೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿತು.
ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿಐಟಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಎಸ್.ಐ. ಮಂಜುರ್ ಬಾಷಾ ಅವರು ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ, “ಬಿಐಟಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚುವ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ,” ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯತ್ತ ಒಲವು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. “ನವೀನ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೂತನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ,” ಎಂದು ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕೆ. ರಾಜು ಮೊಗವೀರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಗಳೆಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. “ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನವೀನತೆ, ಭವಿಷ್ಯಮುಖಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ. ಝಹೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ನವೀನತೆಯ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು AI & DS ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಮರಿಯಮ್ ಶಬ್ನಮ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಬೀಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಅರ್. ಖಲೀಲ್ ರಝಾಕ್ ಶೇಖ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಕ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.