ಪಜೀರು: ಸರ್ವೋದಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ವತಿಯಿಂದ 79 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ
ಕೊಣಾಜೆ: ಸರ್ವೋದಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ (ರಿ ) ಸುದರ್ಶನ ನಗರ ಪಜೀರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ 79 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರೊತ್ಸವದ ದ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಜಿ ಯೋಧ ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಟ್ ವೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಫೀಕ್ ಪಜೀರ್, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜೇತ್ ಪಜೀರ್, ರೆಹಮಾನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಫೈಝಿ, ರೆಹಮಾನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ತುಳಸಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದ ಉಮಾವತಿ ಶೆಣೈ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಲೋಹಿತ್ ಪಜೀರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು,ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ವಂದಿಸಿದರು.
