ಪೆಡುಪೆರಾರ ಗ್ರಾಪಂಗೆ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಮಂಗಳೂರು, ಆ.20: ಮೂಡುಪೆರಾರ ಮತ್ತು ಪಡುಪೆರಾರ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪಡುಪೆರಾರ ಗ್ರಾಪಂನ ‘ಪಡುಪೆರಾರ’ ಗ್ರಾಮವು ‘ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು.
ದೆಹಲಿಯ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ. ನವೀನ್ ಚೌವಾಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯ ತಂಬಾಕು ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಕೋಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ನವೀನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
