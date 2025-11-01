ಪೂಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ : ಸ್ವಚ್ಚ ಮನೆ, ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ; ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಕೊಣಾಜೆ: ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಆಶಯದಂತೆ ಮನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಸಿ, ಒಣ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಸಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ವಚ್ಚ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪೂಂಜಲಕಟ್ಟೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಸ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಚ್ಚ ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಬಹುಮುಖಿ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಪರಿಸರ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನರಿತುಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಾಧಿಸಿ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚ ತೆಯ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ರಾಯಭಾರಿ ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತಿತರ ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗಳಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯ ಸರಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಋತುಸ್ರಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಯೋಜಕಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ರವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯರಾದ ಡಾ.ವೈಶಾಲಿ , ಡಾ.ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುನೈನಾ ಅಧ್ಯಯನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ವಂದಿಸಿದರು.