ಸೆ.25ರಿಂದ 30: ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಸಿಸಿ ಫಿಡೆ ರೇಟೆಡ್ ಚೆಸ್ ಉತ್ಸವ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.18: ನಗರದ ರಾವ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಸೆ. 25ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆರ್ಸಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಫಿಡೆ ರೇಟೆಡ್ ಚೆಸ್ ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ಸವದ ಸಂಘಟಕ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಡರ್ ಡಾ. ಶುಭಾನಂದ ರಾವ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಿಟ್ಜ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 31 ರೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಚೆಸ್ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಕೆನಡಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೊದಲಾದ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ 400 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಅಂದಾಜು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು.
25ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ., ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಅರುಣ ಕುಮಾರ್, ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎನ್. ಮಧುಕರ್, ದ.ಕ. ಚೆಸ್ ನ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ. ಅಮರಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು.
ಚೆಸ್ ಉತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ದ.ಕ. ಚೆಸ್ ಅಸೋಸಿಸಿಯೇನ್ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಕೋಟೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧಾಕರ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ, ರಾವಸ್ ಚೆಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಐಎಂ ಶರಣ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಡ್ಲ್ಯುಐಎಂ ಈಶಾ ಶರ್ಮಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.