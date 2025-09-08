ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದು: ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ
ಮಂಗಳೂರು, ಸೆ.8: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರನ್ನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕ್ಷರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಮೂಲ್ಯರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದು ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್, ನವಸಾಕ್ಷರರ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಭಿಯಾನದಿಂದಾಗಿ 75ರ ಹರೆಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭೂಮ್ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿಂದೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇರಳದ ಜತೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲೂ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಪಂ ಇಒ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 857 ಮಂದಿ ಅಕ್ಷರ ವಂಚಿತರನ್ನು ನವ ಸಾಕ್ಷರರನ್ನಾಗಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 750 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ತಾಲೂಕು ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷರತಾ ತಾಲೂಕು ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಮತಾ ಡಿ.ಎಸ್. ಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸ್ವಚ್ಚತಾ ರಾಯಭಾರಿ ಮತ್ತು ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ತಾಪಂ ಇಒ ಕುಸುಮಾಧರ್, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಇಒ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಇಒ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿಇಒ ಚಾರು ಕೇಸರಿ, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಇಒ ಎಚ್.ಆರ್. ಈಶ್ವರ್, ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಞಾನೇಶ್, ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲ್ಯ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ( ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಸದಾನಂದ ಪೂಂಜ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು.
ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 223 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಲ್ಲಿ 130 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿವೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ 44 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಘೋಷಣೆಗೆ ಬಾಕಿದ್ದು, ಉಳಿದ 43 ಗ್ರಾಪಂಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಷರ ವಂಚಿತರನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಬೋಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ 200 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯ (120 ಗಂಟೆ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ 80 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ) ಕಲಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷರನ್ನಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫಾತಿಮಾಬಿ ಟಿ.ಐ. ವಿವರಿಸಿದರು.