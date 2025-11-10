ಮಂಗಳೂರು: ʼಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025ʼ - 3ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿದ ಕಂದಕ್ ವಿಕ್ಟರಿ ವೈಪರ್ಸ್
ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಕಂದಕ್ ಪರಿಸರದ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿನ್ಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಯಿದಿನ್ ರಿಝ್ವಾನ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಕಂದಕ್ ವಿಕ್ಟರಿ ವೈಪರ್ಸ್ ತಂಡವು ತಾಹಿರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂದಕ್ ಸೂಪರ್ ಗೈನ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ರಿಲ್ವಾನ್, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ದಾರನಾಗಿ ಅಶ್ವಿರ್ ಮತ್ತು ಟೂರ್ನಿಯ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಾಝ್ ಮುರ್ಶದ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಲಿಪಿಂಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ 14ರ ವಯೋಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಆಜ್ಹಾನ್ ಸಾಜೀದ್, ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಕ್ ಫಾರೂಕ್, ಕಿಯನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ನಿಸಾರ್ ರವರನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್, ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಸಾಜೀದ್ ಎ ಕೆ, ಇಕ್ಬಾಲ್, ಶರೀಫ್, ಫೈಝಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಾಸಿರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.