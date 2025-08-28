ಸುಳ್ಯ: ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಮೃತ್ಯು; ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಸುಳ್ಯ: ಪೈಚಾರು ಮೂಲದ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವರು ಹಳೆಗೇಟು ಅಡ್ಕ ಬಳಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಜ್ಜಾವರದ ನಿವಾಸಿ ಲತೀಫ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಾಹಿರ (27) ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ. ತಾಹಿರ ಅವರು ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸುಳ್ಯದ ಹಳೆಗೇಟು ಬಳಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ವೇಳೆ ಲತೀಫ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಮನೆಯವರು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ಪತಿ ಲತೀಫ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಕೊಲೆಯಾದ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಹಿಳೆ ಕಿರುಚಾಡುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೋಗಿ ನೋಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಮಹಿಳೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದ್ದು ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಮಹಿಳೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹದ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೆವಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸುಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ.