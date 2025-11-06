ಸುಳ್ಯ: ನೂರ್ ಜಹಾನ್ ಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ
ಪುತ್ತೂರು: ಕುಂಬ್ರ ಮರ್ಕಝುಲ್ ಹುದಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿರುವ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಪಾಜೆ ನಿವಾಸಿ ನೂರ್ ಜಹಾನ್.ಎನ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿ ನೀಡಿದೆ.
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹುಮಿಡಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೋಲಿವಿಲೈನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಂಡ್ ಪುಲ್ಲಲನ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಗ್ರಾಪ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪೋಲಿಅನಿಲಿನ್/ ಪೋಲೀ ಪೈರೋಲ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ.ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಎ.ಟಿ.ಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಲ್ಯಮಜಲು ದಿ. ಹನೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಫಾತಿಮಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಡಾ.ನೂರ್ ಜಹಾನ್. ಎನ್ ಅವರು ಸಂಪಾಜೆ ಶೇಖ್ ಬಶೀರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ.
