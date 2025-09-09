ಸುರತ್ಕಲ್ : ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು
ಸುರತ್ಕಲ್ : ಜುಲೈ1ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸುಭಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬಾತನ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೌಜನ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ ಅವರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಭಾಸ್ಕರ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ರೀ- ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಮೊದಲು ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಆ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ "ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ, ನಾನು ಸುಭಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೂ ಮೋಸ ದಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಲದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪಡೆದ ದಾಖಲಾತಿಯಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ನನ್ನ 38 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗವನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೇಸು ಆದರೆ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ ಬೇಕಾದರೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಅವನ ಹಣ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಜಾಗ ನನಗೆ ವಾಪಾಸು ತೆಗೆಸಿಕೊಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಂದಾಗಿಯೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೊನ್ನೆ ಜಡ್ಜ್ ಕರೆದಾಗ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನಂತೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು, ಆ ಚೆಕ್ ನ್ನು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನಂತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು, ನಾನು ಅವನಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನಿಂದಲೇ 10 ಲಕ್ಷ ಹಣಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜಾಗವನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಅವರು ನನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೆಗೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ" ಎಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ 04-52 ನಿಮಿಷದ ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ.
ನನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ 15 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮೋಸದಿಂದ ಕೊಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಜಾಗವನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದಿರುವ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೋಸಮಾಡಿ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೌಜನ್ಯ ಅವರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಸುಭಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.