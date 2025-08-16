ತೌಡುಗೋಳಿ ನಿವಾಸಿ ಶೇಖಬ್ದುಲ್ಲ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ; ಅಜ್ಮೀರ್ನಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಕೊಣಾಜೆ: ಅಜ್ಮೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ತೌಡುಗೋಳಿ ನಿವಾಸಿ ಶೇಖಬ್ದುಲ್ಲ(60) ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅಜ್ಮೀರ್ ನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಫನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕಲ್ಲಾಪಿನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಶೇಖಬ್ದುಲ್ಲ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಅಜ್ಮೀರ್ ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ದರ್ಗಾ ಸಂದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಮೃದೇಹವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮೀರ್ ನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹದ ರವಾನೆಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಾಪಸ್ ಅಜ್ಮೀರ್ ಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ದಫನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಜ್ಮಿರ್ ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಶೇಖಬ್ದುಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೂ ಅಜ್ಮೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.