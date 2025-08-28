ಟೀಂ ಬೀ-ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ: ಟೀಂ ಬೀ-ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನಗಂಡು, ಟೀಂ ಬೀ-ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ.ಎಮ್. ಶರೀಫ್ (ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್) ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬುಲಾಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾಸಿರ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಸಲಾಂ ಬೂಟ್ ಬಝಾರ್, ಆರಿಫ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್, ಹಮೀದ್ ರಾಯಲ್, ಉಸ್ಮಾನ್ ಸೂರಿಂಜೆ, ಬೆಳ್ಳಚಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೆ.ಎಸ್., ಸಲಾಹ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಚಾರ್ಜ್ ಹನೀಫ್ ತೋಡಾರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬೀ-ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.
ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟೀಂ ಬೀ-ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.