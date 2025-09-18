ಕೋಟೆಕಾರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 1.24 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಉಳ್ಳಾಲ: ಕೋಟೆಕಾರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು 2024-2025 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 952 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿ 1.24 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭಾಂಶ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರು ಗುತ್ತು ರವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಟೆಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಸಾಲಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಘವು "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯ 6665 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 2.63 ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ. 444 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 424 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೂ 185 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 21 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 240 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ವಿತರಿಸಿದ್ದು, 216 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ವಸೂಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.95% ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು,ಆಡಿಟ್ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ "ಎ" ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ಸಂಘವು ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 46 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿಯಾಗಿ -ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದು, 11 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ .ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಶೇ 15 ರಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೀಡಲು ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸೆ. 20 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮೈಲುತುತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಯ ಮೇಲೆ ರೂ.100/-ಸಹಾಯಧನ, 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 443 ರೈತರಿಗೆ 3,08,456/- ಸಬ್ಸಿಡಿ ,96 ಭತ್ತ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ರೂ 4,86,500/- ಸಹಾಯಧನ, ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕು ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ.ಅಬುಸಾಲಿ ಕಿನ್ಯ ನಿರ್ದೆಶಕರಾದ ಗಂಗಾಧರ ಯು, ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯು, ರಾಘವ ಆರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, ರಾಘವ ಸಿ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಸುರೇಖ ಚಂದ್ರಹಾಸ, ಸುನೀತ ಲೋಬೊ, ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.