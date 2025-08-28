ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅದಮ್ಯ ಅಭಿಮಾನ ಮುಖ್ಯ: ಉಮರ್ ಟೀಕೆ
ಮಂಗಳೂರು, ಆ.28: ಭಾಷೆಯು ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅದಮ್ಯ ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾರಿಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮರ್ ಟೀಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬ್ಯಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಬ್ಯಾರಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಮಹನೀಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಗೈದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ, ಗುರುತು, ಭಾಷೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವು ಸದಾ ಕಾಲಚಕ್ರದಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಲಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಆಯಾಮ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಎಂಬ ಪದ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಶ್ರಮಜೀವಿ ಬ್ಯಾರಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರುಹು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿ ಪದ ಮೂಲದ ಶೋಧನೆಗಿಂತ ಬ್ಯಾರಿ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರತೀಕ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಉಮರ್ ಟೀಕೆ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದು ವರ್ಣಭೇದದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿ ಜನಾಂಗವಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟ ಉಮರ್ ಟೀಕೆ, ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಪರಿಪಾಠ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅ.ವಂ.ಫಾ. ಬೊನವೆಂಚರ್ ನಜಿರೆತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ದರು. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರೆ.ಡಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಪಿ.ಎಲ್.ಧರ್ಮ ಬ್ಯಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಅಗಲಿದ ಮೂವರು ಮಹನೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠವು ಸ್ಮರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಬ್ಯಾರಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಡಾ. ಸುಶೀಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡಮಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಆಯಿಶಾ ಎ.ಎ.ಪೆರ್ಲ, ಡಾ. ವಹಾಬ್ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡಮಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್, ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಂ. ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕಾಡಮಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಷಂಶುದ್ದೀನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ. ಹೈದರಾಲಿ ಸಮನ್ವಯಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ. ಇಸ್ಮಾಯೀಲ್ ಎನ್., ಖಾಲಿದ್ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ, ಬಶೀರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಂಝ ಮಲಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮೊಹಿದಿನ್ ಬಾದ್ಷಾ ಸಂಬಾರತೋಟ ವಂದಿಸಿದರು.