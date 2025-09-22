ಉರ್ವ: ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ (ರಿ ) ವತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು 171 ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಮಂಗಳೂರು: ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ (ರಿ ) ಉರ್ವ, ಅಶೋಕನಗರ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರ 171 ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರವಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾಮಿನಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ & ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನ ಮಾಲಕ ದಾಮೋದರ ದಂಡಕೇರಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರು. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆರ್. ಪದ್ಮರಾಜ್ ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.
ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ (ರಿ ) ಉರ್ವ, ಅಶೋಕನಗರ ಇದರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಿ. ಜಿ. ಸುವರ್ಣ, ಯೇನಪೋಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಕುಂಞಿ, ಭಾರತ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಬೈ ಲಿ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜೆ. ಸುವರ್ಣ, ನಿಧಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸನಿಲ್, ಬಾಬಾ ಸಾಹುಕಾರ್ ಪೈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲಕ ಕಿರಣ್ ಪೈ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂತ್ರ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಿಲಿಂಬಿ, ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಅಮೀನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ, ಗಣಕ ರೇಖಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರ ದಿನಕರ ಡಿ. ಬಂಗೇರ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು,
SSLC ಮತ್ತು PUC ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ನಿತ್ಯಾ ಹರೀಶ್ ಪ್ರಾಸ್ತವನೆಗೈದರು.
ಗೋಪಾಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಜಯರಾಮ ಕಾರಂದೂರು ವಂದಿಸಿದರು. ಪೂರ್ವಿ H, ಪೂರ್ಣ H ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೈದರು.