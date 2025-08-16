ಪ್ರವಾಸಿ ಕೂಟ ವಿಟ್ಲ (ರಿ) ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ; ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ
ವಿಟ್ಲ: 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೂಟ ವಿಟ್ಲ (ರಿ) ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 'ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಹಾಗು ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು.
ಸ್ವಾಗೀರ ಜಬ್ಬಾರ್ ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಸಹದುದ್ದೀನ್ ಕರೈ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸಿ ಕೂಟ ವಿಟ್ಲ (ರಿ) ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಬೊಬ್ಬೆಕೇರಿ ಬಹರೈನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ಸಾರ್ ಅಲಿ ವಿಟ್ಲ, ಬಹರೈನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಫಿ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು , ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಸಫ್ವಾನ್ ಕೋಡಪದವು ಇವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನಿಯೋಗದಿಂದ ವಿಜೇತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಾಗು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಸನ್ ವಿಟ್ಲ, (ನಿವೃತ್ತ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ಹಾಗು ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಅನಿಲಕಟ್ಟೆ (ಸದಸ್ಯರು, ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ) ಇವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.