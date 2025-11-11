ʼಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ʼ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಡೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶಯ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ
ಮಂಗಳೂರು, ನ.11: ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಬಿಎಲ್ಎಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡದೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಡೆಯ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ (ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗವು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ 2002ರ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇದೀಗ 2025 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2002ನೇ ಇಸವಿಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು 2025ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿರಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ನಿದೇಶನದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
2008 ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2002ರ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2002ರ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಟ 23 ಬಾರಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1,500 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಭಾಗ ನಂಬರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ 2002ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿದು ಜನರ ಮತದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರಕಾರವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದರೆ 2002ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ (ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ) ಡೆನ್ನಿಸ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ
, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧುರೀಣರಾದ ಕೆ.ಪಿ.ಥಾಮಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಹೊನ್ನಯ್ಯ ಟಿ , ಉದಯ ಕುಂದರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.