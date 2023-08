ನೀಮುಚ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ನೀಮುಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರೋಡ್ ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಮಂದಿ ಗಾಯಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು indiatoday.in ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.



ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಚಿವ್ ಸಂಘ್ ಸಂಘಟನೆಯು ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಉದ್ದನೆಯ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಜನಪದ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆ, ಸುಮಾರು 40-50 ಮಂದಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದ ವೇದಿಕೆಯು ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಚೌಹಾಣ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನೆರೆದಿದ್ದಾಗ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯವು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

#WATCH | Stage #Collapses at CM #ShivrajSinghChouhan's #BJP Road Show in Manasa Tehsil, Neemuch District: BJP Leaders and Workers Fall from Stage, Several Injured.#MadhyaPradesh #ViralVideos #Incident pic.twitter.com/4AxqBmmlFe