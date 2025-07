ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ : ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಬಳಿಕ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 1.26 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಸಾಕೇತ್ ಗೋಖಲೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಕೇತ್ ಗೋಖಲೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಎಸ್ಐಆರ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸರಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಎಸ್ಐಆರ್‌ನ ಮೊದಲ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 7.24 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 91.69ರಷ್ಟು ಮತದಾರರಿಂದ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರವಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. 36 ಲಕ್ಷ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಳಾಸಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಏಳು ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಬಿಹಾರದ 1.26 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಸಾಕೇತ್ ಗೋಖಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆದ ಗೋಖಲೆ, ಒಟ್ಟು 7.90 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 91.69 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂದರೆ 7.24 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ 65 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 22 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 36 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಯಾರೆಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ನಕಲಿ ನಮೂದುಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲದ ಎಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೋಖಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

