ಲೂಧಿಯಾನ: ಅರ್ಚಕರೊಂದಿಗಿನ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ದಾನಿಯೊಬ್ಬ ದೇವಾಲಯದ 14 ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಸಾಹ್ನೆವಾಲ್‌ನ ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು timesofindia ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.



ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಪಾವಾ ಗ್ರಾಮದ ಸೋನು ಕುಮಾರ್ (24) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.

ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ಗುರಿಕ್ಬಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ರಶೀದಿ ಕುರಿತಂತೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸೋನು ಕುಮಾರ್, ಅರ್ಚಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಆರೋಪಿಯನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಬಹುತೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಝುಬೈರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ 14 ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಪಾವಾ ಗ್ರಾಮದ ಸೋನು ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆತನನ್ನು ಲುಧಿಯಾನಾ_ಪೊಲೀಸರು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವಾರು (ಬಲಪಂಥೀಯ) ಪ್ರಚಾರಕರು ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಝುಬೈರ್‌ ಅವರು ಬಲಪಂಥೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಝುಬೈರ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಬಲಪಂಥೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರು, ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

