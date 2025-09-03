26ರ ಪ್ರಿಯಕರನಿಂದ 52ರ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಕೊಲೆ; ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಲಕ್ನೋ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ತನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ತರುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ತನ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಮರಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ತನ್ನ 52 ವರ್ಷದ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ದುಪ್ಪಟದಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಯುವತಿಯಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೂ ವಿವಾಹವಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹ ಮೈನ್ಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ಪಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕತ್ತುಹಿಸುಕಿದ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಿಂದ ಇದು ಕೊಲೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಫರೂಕಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ನಾಪತ್ತೆ ದೂರು ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿ ಅರುಣ್ ರಜಪೂತ್ ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಎಂದು ಯುವಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
"ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಮಹಿಳೆ ಫರೂಕಾಬಾದ್ ನಿಂದ ರಜಪೂತನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮೈನ್ಪುರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಆಗ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಳು ಹಾಗೂ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮರಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಳು" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಯುವಕ ಆಕೆಯ ದುಪ್ಪಟದಿಂದ ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ. ಆಕೆಯ ಫೋನ್ನಿಂದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದ. ಫೋನ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಿನಿಮಯವಾಗಿದ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಯುವತಿಯಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸು ತಿಳಿಯಿತು. ಮಹಿಳೆಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.