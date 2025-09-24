ಸೇವೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ಸೈನಿಕನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 57 ವರ್ಷ ಪಿಂಚಣಿ!
PC: TOI
ಚಂಡೀಗಢ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೇನೆಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ ಸಹಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ 57 ವರ್ಷಗಳ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಎಎಫ್ಟಿ) ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. 1968ರಿಂದ ಅಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ 2011ರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುಧೀರ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಣಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ ಎಎಫ್ ಟಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ, ಮೃತ ಸೈನಿಕನ ಪತ್ನಿ ಚಂದೇರ್ ಪಾಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಉಮ್ರಾವತ್ ಸಿಂಗ್ 1961ರ ಸೆ. 12ರಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ಎಂಬ ದೃಢೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ಸೇನೆ ಸೇರಿದ್ದರು. 1965ರ ಭಾರತ- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಸಮರಸೇವಾ ಸ್ಟಾರ್-65 ಬಿರುದು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧೀರ್ಘ ಕಾಲದ ನಿಯೋಜನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಛಿದ್ರಮಸ್ಕತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್) ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಇವರನ್ನು 1968ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅವರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ 1972ರಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್ ಸಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2011ರ ಜನವರಿ 31ರಂದು ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ ಅಮಾನ್ಯತೆ ಪಿಂಚಣಿ/ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ 2011ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು.
ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿತ್ತು.