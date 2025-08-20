ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಕೇರಳದ ಶತಾಯುಷಿ !
ಕೊಚ್ಚಿ: ಈಗ 105 ವರ್ಷದವರಾಗಿರುವ ಎಂ.ಎ.ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೌಲವಿ ಹುಟ್ಟಿದ 1920ರ ದಶಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ದಶಕವಾಗಿತ್ತು. ಶತಮಾನದ ಜೀವನ ಪಯಣ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೌಲವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ!
"ನಾನು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪಂಚಾಯ್ತಿ ನೀಡಿದ ತರಬೇತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಾನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ" ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು.
ಕೇರಳದ ಡಿಜಿ ಕೇರಳಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಾಧಿಸಿದ 22 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯ ಪೈಕಿ ಈ ಶತಾಯುಷಿಯೂ ಒಬ್ಬರು. 1991ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತವಿರುವ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 100ರಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿ ಕೇರಳಂ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆರುಂಬಾವೂರಿನ ಓಡಕ್ಕಾಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೌಲವಿ ಯವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆರವಾಯಿತು.
"ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರುವುದೂ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಗ ಫೈಸಲ್ ತಂದೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಜಿ ಕೇರಳಂ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಡಿಜಿ ಸಾಕ್ಷರರಾಗುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ತಂದೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯಲು ಅವರು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಡಿತರಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಬಂದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಅರೇಬಿಕ್, ಉರ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಚಾರಕ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಜಯಾ ಸಿ.ಆರ್.
"ದಶಕಗಳಿಂದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಹೊಸ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಲಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೌಲವಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನೂ ಅವರು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
