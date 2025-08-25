ಗರ್ಭಿಣಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದು ಮೃತದೇಹ ಎಸೆಯುವ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪತಿ
PC: x.com/ndtv
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಗರ್ಭಿಣಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ನದಿಗೆ ಎಸೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ಮೇದಿಪಳ್ಳಿ ಉಪನಗರದ ಬಾಲಾಜಿ ಹಿಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ಪತಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆ, ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಸಿ ನದಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಮೃತದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಆರೋಪಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪತ್ನಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು.
ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದರ್ ಮೂಲತಃ ವಿಕರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿಗುಡ್ಡದವರು. ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಬಾಲಾಜಿ ಹಿಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.
ಚಾಲಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಂದರ್ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 4.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಗಲೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ನಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಸಂಶಯಗೊಂಡ ಆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದಳು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆತನನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪತ್ನಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಹೇಳಿದ. ಆದರೆ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ವಿ.ವಿ.ಪದ್ಮಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತದೇಹದ ರುಂಡ, ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲನ್ನು ಮುಸಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದು, ಇವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮುಂಡದ ಭಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.