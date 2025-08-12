ಬಿಹಾರ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ʼಡಾಗ್ ಬಾಬುʼ ಬಳಿಕ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ!
Photo credit: NDTV
ಪಾಟ್ನಾ : ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(SIR) ಕುರಿತಾದ ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆ ʼಡಾಗ್ ಬಾಬುʼ, ಸೋನಾಲಿಕಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ನಕಲಿ ಅರ್ಜಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೋಹ್ತಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಸ್ರಿಗಂಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಕ್ಯಾಟ್ ಕುಮಾರ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪೋಟೊ ಇರಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯ ಪೋಟೊ ಇದೆ. ತಂದೆಯ ಹೆಸರು 'ಕ್ಯಾಟಿ ಬಾಸ್' ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು 'ಕಾಟಿಯಾ ದೇವಿ' ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 29ರಂದು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಉದಿತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಸ್ರಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಇವು ನಕಲಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಐಪಿ ವಿಳಾಸದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ನವಾಡಾದಲ್ಲಿ 'ಡಾಗ್ ಬಾಬು' ಮತ್ತು 'ಡೋಗೇಶ್ ಬಾಬು' ಎಂದು ನಾಯಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.