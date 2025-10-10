ಕ್ವಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ನಡುವೆಯೇ ಮೂರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಭಾರತ- ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
PC: x.com/airnewsalerts
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ-ಫೆಸಿಫಿಕ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಒಲವು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ರವಾನಿಸಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂರು ಮಹತ್ವದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿವೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಾರ್ಲ್ಸ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬೆರ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಯೋಗ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಗೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿನಿಮಯ, ಪರಸ್ಪರ ಸಬ್ ಮೆರಿನ್ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿ ಸಾಗರ ಭದ್ರತಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಪಡಿಸಲು ಕೂಡಾ ಮುಂದಾಗಿವೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಜಂಟಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಧೀರ್ಘಾವಧಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆಸಹಿ ಮಾಡಲು ಕೂಡಾ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಜತೆ ಸುಂಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದ ನಡುವೆಯೇ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ನಂಥ ಇತರ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳ ಜತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಫೀನ್ಸ್ ನಂಥ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶಗಳ ಜತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.