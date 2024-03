ಶ್ರೀನಗರ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಮಾ.26ರಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (ಯುಸಿಸಿ) ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ (ಎನ್‌ಸಿ),ಇದು ಮಾದರಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

‘ನ್ಯಾವಿಗೇಟಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್: ಅಂಡರ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ 2023 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್’ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಲಾಂಬಾ,ಜನರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್,ಹೆಡ್‌ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ 31 ಸಬ್ ಏರಿಯಾ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.

ಸೇನೆಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಕುರಿತು ಎನ್‌ಸಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇನೆಯು ಚರ್ಚಿಸುವುದರ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಎನ್‌ಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು, ಸೆಮಿನಾರ್ ನಡೆಸುವ ಸೇನೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ‘ರಾಜಕೀಯೀಕರಣ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಯುಸಿಸಿಯಂತಹ ವಿಭಜಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅದೂ ಕಾಶ್ಮೀರದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ? ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ರಾಜಕೀಯೇತರ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕೇತರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣವಿದೆ. ಈ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಯುಸಿಸಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ಈ ಎರಡೂ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸೇನೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನೊಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಟೀಕೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಸೇನೆಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ವಕ್ತಾರ ಲೆ.ಕ.ಎಂ.ಕೆ.ಸಾಹು ತಿಳಿಸಿದರು.

