ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಸೆರೆ
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಶಾಜನ್ ಸ್ಕರಿಯಾ | Photo : facebook
ಇಡುಕ್ಕಿ(ಕೇರಳ),ಸೆ.1: ಇಡುಕ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಥೊಡುಪಳದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಶಾಜನ್ ಸ್ಕರಿಯಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೋಲಿಸರು ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಲಿಸರ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿಗಳು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಕರಿಯಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಸ್ಕರಿಯಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮುನ್ನಾ ದಿನ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪೋಸ್ಟ್ ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಪೋಲಿಸರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಡನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು.
ಸಿಪಿಎಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಸ್ಕರಿಯಾ, ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಪೋಲಿಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಪಿಎಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕೊಲ್ಲಂಪಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಯಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಂಪು ತನ್ನ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಕರಿಯಾ ‘ಮರುಂದನ್ ಮಲಯಾಳಿ’ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.