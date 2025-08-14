ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಈಡಿಯಿಂದ 110 ಕೋ. ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಧಿಗಳ ಸ್ತಂಭನ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | PC : PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಆ. 14: ಪರಿಮಾಚ್ ಹೆಸರಿನ ಸೈಪ್ರಸ್ ಮೂಲದ ಅಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಡೆಸಲಾದ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ದಾಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ 110 ಕೋ. ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ತಂಭನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 1,200 ನಕಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪರಿಮಾಚ್ ಆ್ಯಪ್ ‘ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ’ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
‘‘ಪರಿಮಾಚ್ ಸೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಾಚ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಜಾಹೀರುತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹಣದಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು’’ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಈಡಿ) ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪರಿಮಾಚ್ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಮುಂಬೈ, ನೋಯ್ಡಾ, ಜೈಪುರ, ಸೂರತ್, ಮದುರೈ, ಕಾನ್ಪುರ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ 17 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಪರಿಮಾಚ್.ಕಾಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ನ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಐಫ್ಐಆರ್ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.