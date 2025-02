ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: 2015ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಕಾ ಲಂಬಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಒ.ಪಿ.ಶರ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಸದನದಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೊರದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತ, ಇದೀಗ ದಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಸದನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ ಹಾಗೂ ಪೈಜಾಮಾ ತೊಟ್ಟು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಾರನ್ನು ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ನಷ್ಟು ಮಾರ್ಷಲ್ ಗಳು ಸದನದಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೊರದೂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಸದನದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, 27 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ, ಇಂದು ಅವರು ಅದೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ರೋಹಿಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು PTI ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, “ನನಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

VIDEO | Delhi: BJP leader Vijender Gupta (@Gupta_vijender) says, “I am thankful to the party for giving me the responsibility of Speaker of Delhi Assembly. I will fulfill my responsibility… I hope we will have healthy discussions in the House.”



(Full video available on PTI… pic.twitter.com/8SsH8GEmNT