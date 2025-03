ಚಂಡೀಗಢ: ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಸ್ವೀಟಿ ಬೂರ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯು ಹರ್ಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್‌ನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಗಂಡ, ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ದೀಪಕ್ ನಿವಾಸ್ ಹೂಡ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಬೂರಾ, ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬೂರಾ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಎದ್ದು ಹೂಡಾರತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಅವರ ಕತ್ತು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬೂರಾರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತಂದರು. ಆದರೆ, ಗಂಡನನ್ನು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಬೈಯುವುದನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಇತರರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟರೂ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.

Boxer Sweety Bora beat up her husband Deepak Hooda in the police station!The viral video is of Hisar police station where both the parties had reached for the hearing.Sweety Bora has filed a divorce case against Deepak Hooda accusing him of assault and dowry harassment. pic.twitter.com/gHdqgyZzvg