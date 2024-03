ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ: ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ 5 5 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12.10ರ ವೇಳೆಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. 10 ಮಂದಿ ಕೊಳಗೇರಿ ವಾಸಿಗಳು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕತ್ತಲು ಹಾಗೂ ಕ್ರೇನ್ ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ವಿನೀತ್ ಗೋಯಲ್ 1.40ರ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರೂ, ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ.

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 134ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಬಂದರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಫರೀದ್ ಹಕೀಂ 2011ರಿಂದಲೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅಗಲ ಕಿರಿದಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಎಂಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಓಣಿಯ ಮೂಲಕ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಹಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

