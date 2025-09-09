ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಅತ್ಯಧಿಕ. ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ 77,539 ಮಂದಿ ಅಥವಾ ಶೇಕಡ 45ರಷ್ಟು ಪಾಲು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರದ್ದು. ಅಂತೆಯೇ 48,818 ಮಂದಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಘಾತ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಕಾರು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಟ್ರಕ್ ಗಳು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ವರದಿ-2023ರ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ 25ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಸ್ವತಃ ಸವಾರರು. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 27,539 ಮಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಗರಿಷ್ಠ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. 1796 ಮಂದಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕೂಡಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ. ಒಟ್ಟು 5906 ಮಂದಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (938), ಬಿಹಾರ (865), ಕರ್ನಾಟಕ (787) ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (747) ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತೆಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (2916), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (2646) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (2279) ಸೇರಿವೆ.