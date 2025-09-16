ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ | ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಬಂಧನ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಸೆ. 15: ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾರು ಬೈಕ್ಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕಾರು ಚಾಲಕಿ ಗಗನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ರವಿವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಜಿಟಿಬಿ ನಗರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಗಗನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭ ಆದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ನಡುವೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಗಗನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಪತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಿಲ್ಲಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಕಾರು ಬೈಕ್ಗೆ ಢಿಕ್ಕಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭ ಕಾರನ್ನು ಗಗನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (38) ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ವತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಕ್ಕಾಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ (52) ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸಂದೀಪ್ ಕೌರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರವಿವಾರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅನಂತರ ಆರ್.ಕೆ. ಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಮುಗಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಬೈಕ್ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾರು ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.