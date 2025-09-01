ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗದೀಪ್ ಧನಕರ್
ಮಾಜಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗದೀಪ್ ಧನಕರ್ | PC : PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆರು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಮಾಜಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗದೀಪ್ ಧನಕರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಛಾತ್ಪುರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ತೋಟದ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಛಾತ್ಪುರ್ ನ ಗಡಾಯಿಪುರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ತೋಟದ ಮನೆ ಐಎನ್ಎಲ್ಡಿ ನಾಯಕ ಅಭಯ್ ಚೌತಾಲಾರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಟೈಪ್-8 ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವವರೆಗೂ, ಮಧ್ಯಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅವರು ಈ ಖಾಸಗಿ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 21ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡಿ, ಜಗದೀಪ್ ಧನಕರ್ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಬಳಿ ಇರುವ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.