ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (credit: Grok)
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಸತತ ಆರನೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ತಲಾ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,05,670 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತು.
ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿದ ಸದೃಢ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಾಫ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ. 99.9 ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ದರ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 1,000 ರೂ.ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ದಾಖಲೆಯ 1,04,670 ತಲುಪಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 99.5 ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 800 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳೂ ಸೇರಿ ದಾಖಲೆಯ 1,04,800 ರೂ. ತಲುಪಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳ ಹಾಗೂ ಸುಂಕ ನೀತಿ ಕುರಿತ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ವಲಯವಾದ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಯತ್ತ ವಾಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರ್ತಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ 1,000 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ, 1,26,000 ರೂ. ತಲುಪಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಶನಿವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 6,000 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವು, 1,25,000 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು.