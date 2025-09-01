ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಶೇ.6.5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | PC : freepik.com
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ,ಸೆ.1: ಸರಕಾರವು ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ 1.86 ಲ.ಕೋ.ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನ 1.75 ಲ.ಕೋ.ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.6.5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 1.96 ಲ.ಕೋ.ರೂ.ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟು ದೇಶಿಯ ಆದಾಯವು ಶೇ.9.6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 1.37 ಲ.ಕೋ.ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ,ಆಮದುಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ.1.2ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 49,354 ಕೋ.ರೂ.ಆಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು,19,359 ಕೋ.ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ 1.67 ಲ.ಕೋ.ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.10.7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿವೆ.