ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: , ಐಷಾರಾಮಿ, ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 40% ತೆರಿಗೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಹಾನಿಕಾರಕ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಡಕ 40ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು 1200 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಹಾಗೂ 4000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಉದ್ದದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶೇಕಡ 40ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 350 ಸಿಸಿ ಮೀರುವ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳು, ನಾವೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಯ ವಿಮಾನಗಳು, ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರುಗಳು ಕೂಡಾ ಶೇಕಡ 40ರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
1200 ಸಿಸಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ 1500 ಸಿಸಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳು ಕೂಡಾ ಶೇಕಡ 40ರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಅನಿಲಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಫೈನ್ ಯುಕ್ತ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲೇತರ ಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನೂ ಶೇಕಡ 28ರಿಂದ 40ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮಂಡಳಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 12 ಮತ್ತು ಶೇಕಡ 28ರ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡ 5 ಮತ್ತು ಶೇಕಡ 18ರ ಸ್ತರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ದರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.