ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಇಬ್ಬರು ಮೃತ್ಯು
PC : X.com/@WesternIndiaWX
ಜೈಪುರ,ಸೆ.1: ರಾಜಧಾನಿ ಜೈಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುದಾಘಾತದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ 118.5 ಮಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸವಾಯ್ ಮಾಧೋಪುರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮನೆಗೆ ಸಿಡಿಲು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಾಲಕಿಯೋರ್ವಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು,ಇತರ ಏಳು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿವಾರ ಚಿತ್ತೋಡಗಡದ ರಾವತ್ ಭಾಟಾದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೋರ್ವ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ದೌಸಾದ ಸಿಕಂದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಗೆ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
