ನಾನು ಶಾಸಕನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿದೆ: ಶಿವಸೇನಾ ನಾಯಕ ಸರ್ವಂಕರ್
Photo Credit: Website/lokatantra.in
ಮುಂಬೈ: ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಶಾಸಕನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಸೇನೆಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸದಾ ಸರ್ವಂಕರ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ, “ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿದೆ” ಎಂದು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಸರ್ವಂಕರ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
2024ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸರ್ವಂಕರ್ ಅವರು ಶಿವಸೇನೆ(ಉದ್ಧವ್ ಬಣ)ಯ ಮಹೇಶ್ ಸಾವಂತ್ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ವಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, “ನಾನು ದಾದರ್-ಮಾಹಿಮ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅನುದಾನದ ಕುರಿತು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಸಾವಂತ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2022ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ನಾಯಕತ್ವದ 39 ಮಂದಿ ಅವಿಭಜಿತ ಶಿವಸೇನೆ ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ ಸರ್ವಂಕರ್ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.